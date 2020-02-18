بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأغلق لاجئون فلسطينيون في لبنان اليوم مؤسسات ومكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان، مطالبين بمساعدات إغاثية عاجلة، وحلول عادلة لقضاياهم الإنسانية والوطنية.وأعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان اليوم، أن إغلاق أهالي نهر البارد لمؤسسات ومقرات (الأونروا) جاء احتجاجا على المعاناة والظروف المأساوية التي يتعرضون لها في المخيم والمخيمات الأخرى على الأراضي اللبنانية.من جهتها عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في مخيم نهر البارد اليوم، اجتماعا موسعا بحثت خلاله الأوضاع الصعبة التي تمر بها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .وأكدت القيادة الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن وكالة (الأونروا) هي المؤسسة الدولية المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعليها تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتأمين المساعدات الإغاثية العاجلة مع تزايد حجم المعانات التي يعاني منها اللاجئين.// انتهى //15:28ت م0169