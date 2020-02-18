المنامة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين في مكتبه بمقر السفارة اليوم, مدير عام إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة, ومدير إدارة التراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ فيما يخص العمل الثقافي والفني والتراثي.وأشاد سمو السفير بالدور الذي تقوم به هيئة البحرين للثقافة والآثار في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين وعلى جهود الهيئة وما تقدّمه من أنشطة ثقافية وفنية وتراثية في مملكة البحرين، متمنياً لهم مزيداً من التطور وتحقيق المزيد من المبادرات والفعاليات الثقافية المتميزة.// انتهى //15:33ت م0171