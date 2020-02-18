الأحساء 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسعقد فرع المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس, لقاء مفتوحًا بالمزارعين في المحافظة , بدئ بالتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمزارعين التي تحوي أكثر من 25 خدمة إلكترونية تحقيقاً لرضى المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار وإسهامًا في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي بلائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة يهدف لتوعية المزارعين بأضرار هذه المخالفات على البيئة وتحقيق عناصر السلامة البيئية وضرورة المحافظة على نظافة الواحة وحماية مرافق المؤسسة ومعداتها في مناطق إشرافها من أي إتلاف أو تعدٍ.وحث المختصون بالمؤسسة المزارعين على ضرورة تطبيق أنظمة الري الحديثة في المزارع كوسيلة ضرورية للمحافظة على المياه.فيما أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي من منطلق دور المؤسسة لتوعية المزارعين ونشر ثقافة المحافظة على المياه كثروة مهمة تحتم الضرورة ترشيد استخدامها.// انتهى //15:37ت م0173