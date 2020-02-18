مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بمكتب التعليم الأهلي )بنات( اليوم ملتقى تكامل لمنسوبي المدارس الأهلية.واستضاف الملتقى ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية .وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري أن ملتقى يأتي في إطار تطلعات القيادة بتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ والتي أتت نتائجها ودعائمها الأساسية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالتعليم الذي يبني الإنسان ويرتقي بمقدراته ويؤمن بأهمية ضغط جودة التعليم وتحقيق أعلى درجات رضا المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي .من جانبها بينت مساعدة مدير المدارس الأهلية زكية الرحيلي أن تعليم مكة المكرمة حرص على مبادرة للتقريب بين تطلعات المنشآت التعليمية والتدريبية في التوسع الاستثماري في هذا الميدان التربوي والتعليمي وبين أنظمة وضوابط الجهات الأخرى المشاركة في هذا الملتقى.وتناولت جلسات الملتقى شرحا لنظام العمل ( الحقوق والواجبات) وحماية الأجور وبرنامج أجير وبرامج التأمينات الاجتماعية لخدمة المجتمع إلى جانب برامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية .يشار إلى أن ملتقى تكامل يأتي للتقريب بين تطلعات الواقع الميداني في المنشآت التعلمية الأهلية واحتياجاتها وبين ضوابط وأنظمة وزارة العمل لسد الفجوة وتقريب وجهات النظر ، وتوضيح دور التأمينات الاجتماعية في حفظ حقوق الملاك والموظفين والمعلمين والمستخدمين في المنشآت التعليمية وإيضاح دور ( صندوق تنمية الموارد البشرية) في المنشآت التعليمية الأهلية وبرامجه لخدمة المجتمع بالقوى العاملة.// انتهى //15:37ت م0174