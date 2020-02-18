الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، اليوم الاجتماع السنوي العشرين للمسؤولين بالديوان، وذلك بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.وأشاد معاليه في بداية الاجتماع بالجهود التي بذلها منسوبو الديوان خلال السنة المالية (2019م) وأثمرت عن تحقيق نتائج مميزة، متمنياً أن يوفّق الديوان في تأدية مهامه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية، والاستمرار في عطاءاته المثمرة خلال السنوات القادمة.وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الديوان ومتابعة تنفيذ خططه التشغيلية، ومن أهمها الإجراءات الخاصة بإتمام عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) إنفاذاً للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك التحسينات التي تمت على منصة منهجية المراجعة الخاصة بالديوان.كما جرى خلال الاجتماع استعراض بعض التجارب العملية المميزة لعدد من منسوبي الديوان أثناء تأديتهم لبرامج وخطط المراجعة على الجهات المشمولة برقابة الديوان.// انتهى //15:45ت م0175