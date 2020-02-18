ينبع 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أول نادي رياضي متخصص في التربية البدنية الصحية للناشئين أقل من 17 سنة، حيث يهدف النادي لمواجهة السمنة لدى الأطفال وظاهرة زيادة الوزن في المراحل الأولى من حياتهم، ويتبنى النادي والذي يضم فريق عمل متكامل من المدربين، تنظيم برامج رياضية وبرامج لعلاج السمنة والنحافة وتعزيز الصحة للأطفال، وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم معلومات صحية وقيم اجتماعية.وتسعى الهيئة الملكية بينبع إلى بناء جيل صحي والارتقاء بالمفاهيم السلوكية الصحيحة في حياة الطفل الذي يعد نواة أساسية لبناء المجتمع.// انتهى //16:55ت م0211