ليبرفيل 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس , الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بمستشفى ميلين بالعاصمة الجابونية لبيرفيل، وذلك بمناسبة زيارة الفريق الى الجابون في إطار التطوع الطبي لإجراء عمليات جراحية للعين، ولتخفيف معاناة الكثير من المصابين.وتسعى حملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في الجابون إلى توفير احتياجات المرضى من الأدوية، والتثقيف الصحي لكل من يتلقى العلاج وكذلك التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة الطبية بين الفريق الطبي السعودي والجابوني.// انتهى //16:56ت م0213