طريف 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستفقَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم, مقر إدارة سجن محافظة طريف، بحضور مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد جاسر العتيبي، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية, وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة.واطلع سمو أمير المنطقة على المرافق الخاصة بالسجن منها بيت العائلة ومقر مركز الاختبارات والمستوصف الخاص بالنزلاء، ومعرض الأعمال الحرفية والفنية لنزلاء سجون المحافظة, كما التقى سموه بالنزلاء في غرفهم وسأل عن أحوالهم واحتياجاتهم وتمنى أن تكون محكوميتهم التي يقضونها عظة وعبرة ووقفة مع النفس .وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية برامج التدريب والتأهيل لتشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم واندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي وذلك كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم, وتعزيز المسؤولية الوطنية تجاه النزلاء لتأهيلهم أثناء فترة تنفيذ المحكومية الخاصة بهم, منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للسجناء وأسرهم، مشيداً بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.كما أشاد سمو أمير المنطقة بحرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يُعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا.// انتهى //17:01ت م0214