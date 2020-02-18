بريدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، غداً ، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة بريدة ، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من موظفي الفرع ومنسوبي الهيئة.ويتضمن مبنى فرع القصيم الجديد على مركز للخدمة الشاملة الذي يحتوي على خدمات إلكترونية متطورة ، للتسريع من إنهاء العمليات المرتبطة بالمكلفين مع الهيئة ، عبر التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلَّفين ، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.ويأتي افتتاح الفرع ضمن خطة الهيئة التطويرية لجميع فروعها بالمملكة في توفير عدد من الخدمات الإلكترونية داخل تلك الفروع، امتدادًا للخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة الهيئة الإلكترونية (www.gazt.gov.sa)، التي توفر أكثر من (60) خدمة إلكترونية، لتمكين المنشآت من إنهاء كافة التعاملات والإجراءات إلكترونياً.// انتهى //17:04ت م0215