القاهرة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي يزور القاهرة حاليًا.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، أن اللقاء تناول أهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة.وأكد أبوالغيط دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها لها في مختلف المراحل والأزمات التي مرت بها، مشدداً على أهمية أن تلبي الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات.وأوضح البيان أنه تم التطرق للتطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة "صفقة القرن"، وتأكيد الأمين العام للجامعة العربية على رفض الدول العربية لهذه الصفقة بصفتها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //17:05ت م0216