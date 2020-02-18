القطيف 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنفّذ مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلاً في شعبة القيادة المدرسية، اليوم، البرنامج التدريبي "تأهيل الوكلاء الجدد", بمشاركة 63 متدرباً, وذلك في مدرسة القطيف الثانوية.وأوضح رئيس شعبة القيادة المدرسية بمكتب تعليم القطيف عبد الله بن سالم الشهري أن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب القيادات الجديدة المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق فاعليتهم كقادة للتغيير، حاثاً المتدربين على استثمار ما تحصلوا عليه من مهارات وتفعيلها لتجويد المخرجات التعليمية بما يضمن جودة وممارسة المهام المنوطة بهم.وقدم خلال البرنامج تعريف القيادة وأنماطها، وشخصية القائد والصفات التي يجب توفرها في وكيل المدرسة، وإدارة الوقت، والتخطيط الإستراتيجي وأهمية تنظيم العمل، والمنظومة المدرسية، وممارسات ومهام الوكيل، والتعرف والتعامل مع اللوائح والأنظمة التربوية، وصلاحيات قائد ووكيل المدرسة، والعلاقات الإنسانية في البيئة المدرسية، ومؤشر الأداء المدرسي والأداء الفني والإداري.// انتهى //17:06ت م0217