إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش الذي يزور باكستان حاليًا.ودعا الرئيس علوي خلال اللقاء الأمم المتحدة إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم كشمير بمنح الشعب الكشميري حقه المشروع في تقرير المصير.وأعرب عن قلق باكستان حيال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهند حول إقليم كشمير بما في ذلك إلغاء الحكم الذاتي للإقليم وفرض حظر التجوال على سكانه وممارسة العنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن الإجراءات الهندية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتعد إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب.وحذر الرئيس الباكستاني من أن تصعيد الهند للتوتر العسكري على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليميين.وحول أفغانستان جدد الرئيس الباكستاني دعم بلاده القوي لعملية السلام في أفغانستان، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها باكستان للاجئين الأفغان على مدى العقود الأربعة الماضية.من جانبه، أشاد جويتريش باستضافة باكستان للاجئين الأفغان على أراضيها منذ عقود، موضحًا أن حسن الضيافة للباكستانيين تجاه اللاجئين الأفغان تعد قصة رائعة من التضامن.وثمن جهود باكستان في محاربة الإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بمساهمة باكستان في هذا الشأن.// انتهى //17:08ت م0219