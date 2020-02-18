الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وجوانب التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها.وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مثمنًا دور المملكة ودعمها للسودان في مختلف الأصعدة والمحافل.من جانبه، أكد سفير المملكة بالخرطوم مواصلة جهود المملكة لتعزيز التعاون وتقديم جملة من المشروعات خلال الفترة القادمة لمساندة السودان.ولفت الانتباه إلى أن العلاقة بين البلدين متينة ومتجذرة، مشيرًا إلى مشاركة المملكة الفاعلة في اجتماع أصدقاء السودان المنعقد باستكهولم بالسويد.// انتهى //17:10ت م0221