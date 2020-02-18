ليبريفيل 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الجابون أمس، 51 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وكشفت على 820 شخصا وذلك خلال اليوم الثالثمن بدء الحملة، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة منذ إنطلاق الحملة حتى اليوم الثالث 86 عملية جراحية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في جمهورية الجابون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.//انتهى//17:12ت م0223