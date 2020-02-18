بغداد 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسلقي أحد عناصر الأمن العراقي مصرعه في هجوم إرهابي بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم .وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن مجموعة إرهابية هاجمت اليوم اللواء العشرين التابع للجيش العراقي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مما أدى إلى مقتل أحد عناصره، موضحًا أن القوات الأمنية باشرت عملية تفتيش بحثًاعن المجموعة الإرهابية المنفذة للعملية.// انتهى //17:13ت م0224