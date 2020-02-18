سول 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسحقق فريق إف سي سول الكوري الجنوبي بداية ناجحة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدف دون رد اليوم في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز بكين جوان الصيني على مضيفه تشيانجراي يونايتد التايلاندي بهدف دون رد.وحصد الفريق الكوري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع ملبورن فيكتوري الذي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى في المجموعة أمام تشيانجراي يونايتد ، كذلك حصد بكين جوان الصيني أول ثلاث نقاط له بعدما ألحق بمضيفه تشيانجراي يونايتد الهزيمة الثانية له، وتغلب عليه بهدف وحيد.// انتهى //18:13ت م0246