لندن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.وأعرب جونسون خلال المكالمة عن تضامن المملكة المتحدة مع الصين في مواجهة فيروز كرونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وإتفق الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية على أهمية العمل المشترك لمواجهة التغييرات المناخية ومواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.// انتهى //18:15ت م0248