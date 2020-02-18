الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسبدأت يوم أمس فعاليات الدورات العلمية والتدريبية الثانية في قاعة مدرسة حراء بمدينة أدوا في جمهورية المالديف، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف، خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2020م، في مجال مكافحة الغلو والتطرف، وترسيخ المنهج الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين .وأقيمت الدورة الأولى بعنوان "منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله"، ألقاها الدكتور سعود الغامدي، استهلها بذكر الأدلة من الكتاب والسنة حول الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، مبيناً أهمية الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن على الداعية أن يتسلح بالعلم الشرعي قبل دعوة الناس، كما حذّر فضيلته من اتباع السبل المخالفة لمنهج السلف الصالح، وطرق أهل الغلو، والتعامل بالرفق واللين مع الناس؛ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم .بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالرحمن العصيمي دورة بعنوان " التكفير خطورته وضوابطه " ، ذكر فيها تعريف التوحيد، ودخول الناس في الإسلام، محذراً من خطورة الخوض في هذا الباب العظيم الذي وقف عنده العلماء، ومبيناً ما هي ضوابط وشروط إيقاع هذا الحكم وانتفاء الموانع، كما أوضح أن باب التكفير موكول إلى العلماء وليس لمن هو دونهم، وسبب الفتنة في هذا العصر هو انجرار الشباب نحو هذا الباب والتعدي فيه، وأثر جماعات الإسلام السياسي في تأجيج مشاعر الشباب ليتجرأوا على الوقوع في الخطأ في باب تكفير الجماعات والأفراد والحكومات .واختتم الدعاة الدورتين بعدد من التوجيهات، واستشعار شرف الرسالة والأمانة التي يحملونها، مشيرين إلى أن الدعوة إلى الله رسالة عظيمة، وينبغي أن توافق الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، كما أجابوا على استفسارات الحضور، وجرى توزيع جوائز تشجيعية للمشاركين بالدورة عبارة عن مصاحف.الجدير بالذكر، أن الدورات العلمية والتدريبية تتمحور حول منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، والتكفير خطورته وضوابطه، والانحراف الفكري أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه، وضوابط الجهاد، والجماعات الحزبية خطرها وأساليبها في التأثير وخرم الأمن، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله ضوابطها ووسائلها المعاصرة، ومهارات الإقناع والحوار مع حاملي الفكر المنحرف، وضوابط الاجتهاد والاختلاف، والمواطنة الصالحة .// انتهى //18:19ت م0249