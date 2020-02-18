القاهرة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًا عابرًا بنطاق البحر المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط، بمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف – 16) المصرية.وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم أن التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.وأوضح البيان أن التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي بالمنطقة، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.// انتهى //18:24ت م0252