الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك اتفاقية مقر بين حكومة السودان وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية "إيفاد" بشأن إنشاء مكتب قطري للصندوق بالسودان.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح أن وجود مكتب قطري يتيح للمنظمة الفرصة في توسيع برامجها ومشروعاتها في السودان.وأبان أن هذا المكتب يمكن أن يتحول إلى مكتب إقليمي يسهم في تمويل المشروعات الزراعية والتنموية ومشروعات الإنتاج الحيواني.// انتهى //18:25ت م0253