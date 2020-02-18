الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" لدولة جنوب السودان السفير إسماعيل ويس.واطلع البرهان خلال اللقاء من المبعوث على التقدم الذي أحرزه تنفيذ الاتفاقية التنشيطية للسلام فى جمهورية جنوب السودان.وأوضح إسماعيل ويس في تصريح صحفي عقب اللقاء أن تنفيذ الاتفاقية أحرز تقدمًا كبيرًا تمهيدًا لتشكيل الحكومة الانتقالية في دولة الجنوب، مضيفًا أن لقاء رئيس مجلس السيادة جاء بهدف التشاور والتزود بالتوجيهات والنصائح من القيادة السودانية التي ترأس مجموعة دول الإيقاد منذ نوفمبر الماضي .وبين أن اللقاء تطرق لخارطة طريق تشكيل الحكومة الانتقالية ، معبراً عن ثقته في أن تضم كل أطراف السلام في دولة جنوب السودان خلال الفترة الزمنية التي حددتها الإيقاد.// انتهى //18:25ت م0254