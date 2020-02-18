المنامة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم، رئيس هيئة الأركان البريطاني السابق عضو مجلس اللوردات الجنرال المتقاعد اللورد ديفيد ريتشارد.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق، إلى جانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحة الإقليمية.// انتهى //19:50ت م0273