عـدن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسناقش وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمة اليونيسيف، مراحل تنفيذ مشروع الشراكة العالمية مع اليونيسيف.وأكد الوزير اليمني خلال اللقاء أهمية تسريع العمل في المشروع، موضحًا أن الوزارة نفذت الإجراءات المتعلقة بها في المشروع بدءًا من إصدار القرار والبحث عن موقع مناسب.من جهته، أكد مسؤول التعليم في المكتب الرئيس لليونيسيف أندريا بورتي، أن اليونيسيف تعمل مع المنظمات الأخرى لضمان حصول اليمن على الكثير من المنح، مشيرًا إلى أن المنظمة في تواصل مستمر مع البنك الدولي، وتجري كثيرًا من النقاش حول التعليم في اليمن.ولفت بورتي إلى أنه وبفضل دعم الوزارة تم تنفيذ 75 بالمئة من مشروع الشراكة، وأن المنظمة تعمل على المراجعة الأخيرة للمشروع.// انتهى //19:50ت م0274