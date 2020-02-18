أبها 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, اليوم, يرافقه معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ومدير عام النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري, مشروعات الطرق على امتداد طريق أبها - الطائف، ومنها عقبة القامة بتنومة، وسبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن.ووجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز خلال الجولة, فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات على امتداد طريق أبها - الطائف شمال محافظة بلقرن، ودراسة وضع انجراف التربة من تحويلة الطريق باتجاه عقبة الخشبة، وبحث الحلول المناسبة لتساقط التربة والحجارة على الطريق من الأعلى، وباتجاه طريق عقبة الخشبة عند هطول الأمطار بما يضمن سلامة مرتادي الطريق.من جانبه أوضح مدير عام النقل بمنطقة عسير أنه جرى تكليف مقاول الصيانة في الموقع للبدء فعلياً في العمل، ودراسة احتياج الطريق من أعمال الصيانة الوقائية وبحث الحلول الملائمة لمنع الانهيارات التي تحصل عند هطول الأمطار.// انتهى //19:51ت م0275