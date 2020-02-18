الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة، عدد من المحاضرات والملتقيات والدروس العلمية، بعدد من الجوامع والمساجد غداً الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ .وستقام بعد صلاة المغرب غداً بجامع الشيخ إبراهيم العجمي في حي العليا بالخبر محاضرة نسائية بعنوان (تزكية النفوس في القرآن) للداعية ثمرى بنت مسفر البيشي ، فيما سيقام الاربعاء درس شهري كل أربعاء تفسير (سورة الفاتحة) وجزء عم لابن السعدي للشيخ عادل بن علي السبعان بعد صلاة المغرب بجامع حمزة بن عبدالمطلب بحي الدوحة الشمالية بالخبر .وتأتي المحاضرات والدروس ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة، لتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:52ت م0276