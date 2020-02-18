عرعر 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسبحثت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية وأمانة المنطقة أوجه التعاون المشترك بينهما من خلال استقبال عميد العمادة الدكتور معن المدني أمس ،بمدير التدريب والتطوير بأمانة المنطقة منور بن متعب العنزي ، وذلك بمقر العمادة بمدينة عرعر.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتدريب وتطوير الكادر الإداري وذلك تمهيداً لإبرام مذكرة التعاون بين الطرفين.// انتهى //19:52ت م0277