بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.13 % أي ما يعادل 0.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 618 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 224 ألفاً و979 سهماً، بقيمة 452 ألفاً و305 دولارات أمريكياً، نفّذت من خلال 26 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و122 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و130 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:53ت م0278