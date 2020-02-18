القنفذة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشنت الكلية التقنية بالقنفذة اليوم, مبادرتها "نون التقنية والقيم" ضمن مشاركة مبادرات ملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة تحت عنوان "كيف نكون قدوة" بلغة القرآن", ومبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "تطوير السمات الشخصية للمتدربين".وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية المشرف على مكتب المبادرات مبارك الهزاع, أن الكلية تقدم هذه المبادرة لتفعيل مسؤولياتها تجاه متدربيها وأفراد المجتمع من خلال ترسيخ القيم للمجتمع , إلى جانب دعم الثقافة لبناء شخصيات النشء بإظهار جمال لغة القرآن الكريم اللغة العربية الفصحى عبر فعاليات متنوعة ومسابقات تقنية تعزيز من القيم المثلى.وأفاد أن المبادة تشمل فعالية "رواد القدوة", المخصصة للشخصيات البارزة في مجال اللغة العربية من خلال إجراء اللقاءات لإبراز جماليات اللغة العربية ومجالاتها المتعددة , مشيراً إلى أن هذه الفعاليات بدأت أمس وتستمر إلى٢٢ شعبان القادم , داعيا الراغبين بالمشاركين التسجيل في الفعاليات عبر الموقع الالكتروني للمبادرة التالي : ‏https://quct-noon.com/.// انتهى //19:54ت م0279