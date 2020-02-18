نيويورك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الامريكية تعاملات اليوم على انخفاض عند الفتح، متاثرة بخسائر لسهم شركة أبل بعد تحذير مفاجئ بشأن المبيعات من صانع هواتف آيفون أجج المخاوف حيال تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين على سلاسل الإمداد العالمية.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 115.30 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليصل إلى 29282.78 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" 11.2 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 3369.04 نقطة،وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 52.14 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 9679.04 نقطة.// انتهى //19:55ت م0281