العين 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسحقق فريق النصر السعودي فوزا على ملعب مضيفه العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .ونجح النصر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بواقع هدف في كل شوط ، حيث تقدم عمر ياسين بهدف للعين في الدقيقة 18 ثم أدرك مختار علي التعادل للنصر في الدقيقة 57 بعدها سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز للنصر قبل عشر دقائق من نهاية المباراة .وبذلك يتصدر النصر المجموعة الرابعة مؤقتا حتي نهاية مباريات المجموعة برصيد أربع نقاط وظل العين بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.// انتهى //19:57ت م0282