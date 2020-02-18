واشنطن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم عن ان عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي تقترب من نهايتها، موضحاً أن هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي.وأوضح وزير الخارجية بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا، أن "الرئيس دونالد ترامب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) أولوية، والحصول على نتيجة وأهمية الوساطة، مشيراً إلى أن وزير الخزانة ستيفن منوشين يقود الجهود الأمريكية في هذا الإطار.وقال إن وزير الخارجية الإثيوبي توجه إلى واشنطن عدة مرات للعمل على الملف، موضحًا أن "عناصر الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل" ينبغي القيام به.وأضاف وزير الخارجية الأمريكية مخاطباً الصحفيين أن "هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادة الإثيوبية والقيادة المصرية والقيادة السودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث"، وقال إن "مهمتنا عدم فرض حل عليهم وإنما جعل الدول الثلاث تلتئم سويا، ونحن نراقب ونرى أن كل دولة تهتم بهواجس الدولتين الأخريين".وختم وزير الخارجية الأمريكية تصريحاته بالقول إن هناك كثيرا من العمل يجب القيام به، معربا عن أمله في التوصل إلى حل في الأشهر القادمة.// انتهى //20:00ت م0283