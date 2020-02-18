بغداد 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسألقت القوات الأمنية العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل, مركز محافظة نينوى بشمال العراق.وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي بأن "مفارز استخبارية تابعة للجيش العراقي تمكنت من القبض على الإرهابيين الثلاثة في حيي الشفاء والعمل الشعبي بمنطقة حمام العليل ب‍الموصل، موضحة أن الإرهابيين سبق أن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية, ومن المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.// انتهى //20:00ت م0284