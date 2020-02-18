رفحاء 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسشاركت جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم في مبادرة "مستقبلي قراءتي التطوعية" بهدف علاج ضعف القراءة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.وأوضح رئيس جمعية ملاذ مياح المخيدش أن اطلاق الجمعية لهذا المشروع تأتي في إطار حرصها على تفعيل المبادرات التطوعية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ونشر ثقافة التطوع لدى المجتمع.// انتهى //20:12ت م0286