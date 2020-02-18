صبيا 25 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان العقيد عبدالله العقيبي اليوم، معرض حملة التوعية الأمنية الثانية التي انطلقت بالمنطقة، تحت شعار " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التي تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، وذلك ببهو الإدارة .وتجوّل الحازمي على المعرض واستمع لشرح عن الأسلحة والآليات المتنوعة، إضافة لتوزيع الورود والهدايا والمطويات التوعوية على مرتادي المعرض، بمشاركة طلاب مدارس تعليم صبيا.وأوضح العقيبي أن الحملة تثقيفية ، وتهدف لتعزيز الوعي لدى مرتادي الطرق بشكل خاص، وجميع فئات المجتمع بشكل عام، من خلال توضيح الأنظمة وتعليمات السلامة، ما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات - بمشيئة الله - .فيما أشار مدير تعليم صبيا إلى أن الإدارة حرصت على إقامة المعرض لطلابها، بهدف غرس التوعية لديهم من جهة وتعزيز دورهم تجاه المجتمع بالمشاركة مع كل الإدارات والقطاعات بالمنطقة من جهة أخرى ، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة ، والسلامة للجميع.// انتهى //20:25ت م0287