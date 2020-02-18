مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسافتتح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الأخصائي يوسف بن جمال سمكري اليوم مركز إسعاف حي ولي العهد بمكة المكرمة ،بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.كما تفقد الطاقم الإسعافي و التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف وتأكد من جاهزية المركز لتقديم الخدمة الإسعافية لسكان حي ولي العهد والأحياء المجاورة له.ويأتي افتتاح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة في ظل ما تقدمة القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الإسعافي.// انتهى //20:58ت م0300