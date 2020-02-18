تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية افتتح صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم (ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية السادس)، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.وحققت المديرية العامة للجوازات ثلاث جوائز في الملتقى شملت (جائزة المبادرات الإستراتيجية لعام 2019م مبادرة تحسين تجربة العملاء في المنافذ الجوية التي أسهمت في تسهيل وتسريع إجراءات السفر عبر توفير أجهزة خدمات ذاتية في المنافذ وأسهمت في دعم التحول الرقمي) , ( جائزة خدمات التوعية والتواصل مع العملاء "خدمة إشارة" التي أسهمت في تقديم الخدمات لمراجعي إدارات الجوازات من الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والتواصل معهم بلغة الإشارة في جميع إدارات جوازات المناطق في المملكة والرد على جميع استفساراتهم من خلال مركز الاتصال الموحد 992 وذلك عبر تطبيق إشارة من خلال الاتصال المرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة الإلكترونية، كما حققت ( جائزة التميز في الخدمات الجديدة لعام 2019م "خدمة تفاويض الحالات الخاصة" وذلك لتمكين المفوض إليه من مراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ الاجراءات التي جرى تفويضه عليها لتسهيل خدمة المستفيدين) .يشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى من خلال الملتقى إلى تحفيز قطاعاتها كافة، إضافة إلى إمارات المناطق في المضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار إستراتيجي لجميع قطاعاتها.ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.يذكر أن الملتقى شهد حضور عدد من أصحاب المعالي ومديري وقادة القطاعات الأمنية من بينهم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وحضور نائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني والمساعد لشؤون العمليات اللواء حمد بن موسى الطاسان وعدد من مديري الإدارات بالمديرية.// انتهى //21:02ت م0301