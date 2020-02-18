الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسقدم مدرب منتخب السودان منير لهباب التهنئة لنظيره الليبي، بعد الفوز الذي حققه الأخير على حساب فريقه بهدفين دون رد، في انطلاق مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.وقال عقب نهاية المباراة: "أبارك لمنتخب ليبيا الفوز, لم نقدم المستوى المأمول وهذا أثر كثيراً على نتيجة اللقاء ،في الشوط الثاني كانت السيطرة واضحة للمنتخب الليبي, لم يحالفنا الحظ ولدينا فرصة لتصحيح الأخطاء، أنا فخور باللاعبين رغم فترة الإعداد القليلة التي لم تتجاوز الأسبوعين".وتحدث مدرب منتخب ليبيا عياد القاضي قائلًا : "سعيد بتحقيق الفوز، استطعنا مجاراة المنتخب السوداني في الشوط الأول, وبعد ذلك أجرينا تغييرات اضطرارية في خطة اللعب، ثم بعد ذلك تمكنا من السيطرة وسيرنا اللقاء بطريقتنا, سجلنا هدفين كانا كافيين لحسم اللقاء, والأهم دائما في المباريات الافتتاحية هو الفوز والثلاث نقاط".// انتهى //21:20ت م0305