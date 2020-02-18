نواكشوط 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسوقعت موريتانيا والسنغال في نواكشوط اليوم، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني والسنغالي ماكي صال، على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات لتنشيط وتفعيل التعاون بين البلدين.وتتمثل الاتفاقيات الموقعة في اتفاق تقني لتسيير دوريات وتمرينات مشتركة بين البحرية الوطنية في البلدين ومعاهدة محددة للنظام الجبائي والجمركي المطبق على مشروعات بناء وتشييد جسر روصو، إضافة إلى اتفاق تعاون حول مبادرة "كلين غاز" للحد من انبعاث الكربون واستغلال المصادر الغازية من خلال استخدام الطاقات النظيفة، وبروتوكول اتفاق في مجال الزراعة وآخر في مجال المواصلات وتقنيات الإعلام والاتصال والبريد.// انتهى //21:20ت م0306