الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسبارك مدرب منتخب فلسطين لؤي الصالحي ،للمنتخب السعودي الفوز الذي حققه أمام فريقه بنتيجة 4 - 0، في مستهل مشوارهما بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.واصفًا الفوز بالمستحق، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة.وأوضح أن منتخب فلسطين عانى من غياب 4 لاعبين، فيما وصل عدد من اللاعبين صباح يوم المباراة في رحلة امتدت لأكثر من 36 سـاعة، بجانب إصابة أحد أهم اللاعبين في الربع الأول.وأعرب الصالحي عن رضاه التام بما قدمه اللاعبون خلال مجريات اللقاء، مشيرا إلى أنهم يسعون لتصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولة.من جانبه أعرب مدرب المنتخب السعودي بندر باصريح عن سعادته بالبداية الموفقة لفريقه في البطولة، مؤكداً أن البدايات دائماً تكون صعبة، لافتا النظر إلى أن لاعبيه عانوا من غياب التوازن في الشوط الأول.واختتم قائلًا : "الفوز سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل خاصة أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، الكثير من اللاعبين لأول مرة يشاركون في مثل هذه البطولات، وثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل".// انتهى //21:29ت م0308