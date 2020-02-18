الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسافتتحت اليوم منافسات الجولة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الثقبة مع حطين ، المجزل مع القادسية، الجبلين مع الطائي ، النجوم مع الباطن، وأحد مع الخليج .وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق فريق الثقبة الفوز على ضيفه حطين بنتيجة 7 - 1، ورفع الثقبة رصيده لـ 38 نقطة في المركز الـ 8، فيما توقف رصيد فريق حطين عند 23 نقطة في المركز الـ 16 .وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تغلب القادسية مع مضيفه المجزل بنتيجة 1 - 0، ليرتفع رصيد القادسية لـ 47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المجزل عند 19 نقطة في المركز الـ 19، وحقق فريق الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل الفوز على ضيفه الطائي في أقوى مواجهات الجولة بنتيجة 1 - 0، ليكون رصيد الجبلين 39 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 32 نقطة في المركز الـ 11 .وفاز الباطن على مضيفه النجوم بنتيجة 3 - 1 ، وبتلك النتيجة رفع الباطن رصيده لـ 47 نقطة في المركز الثالث فيما توقف النجوم عند رصيده السابق 19 في المركز الـ 20 والأخير.وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق أحد على مضيفه الخليج 2-3 على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، ليرتفع رصيد أحد لـ 47 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 في المركز الـ 15 .وتستكمل منافسات الجولة غدًا بإقامة 5 مباريات حيث يلتقي النهضة مع التقدم , الكوكب مع البكيرية , العين مع الجيل , الأنصار مع نجران , وجدة مع الشعلة .// انتهى //21:43ت م0312