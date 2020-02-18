الجزائر 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد اليوم، وفدا من صندوق النقد الدولي يزور الجزائر حاليا برئاسة المدير التنفيذي للصندوق، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزور.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن اللقاء الذي يندرج في إطار المهمات الدورية لخبراء الصندوق مع جميع الدول الأعضاء, مثل فرصة للطرفين للتطرق لوضع وآفاق تنمية الاقتصاد الجزائري وبحث الأرضيات التي يراها الجهاز التنفيذي الجديد مناسبة من اجل تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية للجزائر.كما تبودلت خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول طرق وآليات تعزيز الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي.// انتهى //21:46ت م0313