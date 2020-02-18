البكيرية 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسقدمت مراكز الحي المتعلم بتعليم البكيرية التي يشرف عليها قسم تعليم الكبار والكبيرات في العديد من الدورات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية متنوعة تسهم في تأهيل كوادر سعودية وتفتح آفاق العمل الحر بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.وأوضح رئيس قسم تعليم الكبار المكلّف منصور اليوسف أن برامج مراكز الحي المتعلم هي برامج تعليمية وتدريبية تهتم بمحو أمية المتدربين أبجديا وحضارياً مع إكسابهم مهارات حياتية تسهم في دفعهم نحو العمل المنتج بأسلوب جذاب ، وترفع مستوى وعيهم بمشكلاتهم وثقافتهم ومجتمعهم والتفاعل مع متطلبات الحياة .من جانبها بينت رئيسة قسم تعليم الكبيرات منيرة الفريح أن مراكز الحي المتعلم تأتي ضمن اهتمام حكومتنا الرشيدة بتنمية المجتمع وإعداد وتأهيل الكوادر السعودية علمياً ومهنياً من أجل خدمة أسرهم ومجتمعهم من خلال توفير مراكز تعليم وتدريب على مهارات حياتية والمساعدة على حفظ أوقاتهم فيما يفيدهم وينمي مهاراتهم من خلال برامج ودورات متنوعة.// انتهى //21:52ت م0314