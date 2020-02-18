موسكو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأعلنت روسيا اليوم عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين الى أراضيها اعتبارًا من الخميس القادم في إجراء جديد يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية تاتيانا - بحسب وكالات أنباء روسية - إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".// انتهى //22:06ت م0316