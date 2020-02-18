نيويورك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي مساء اليوم، بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الأقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وأفريقيا تيد شايبان.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية واليونيسيف في مختلف مجالات التنمية وسبل تعزيزها.حضر اللقاء عضو الوفد الدائم للمملكة عبدالله مشخص، وأخصائي الشراكات العامة في اليونيسيف شيماء دانيشجو.// انتهى //23:05ت م0321