نيامي 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، معالي المستشار الخاص لفخامة رئيس الجمهورية النيجري مدير عام وكالة اقتصاد المؤتمرات بالنيجر محمد سيد المختار اليوم في نيامي.وتم خلال اللقاء استعراض مهام الوكالة التي تقوم بتنظيم اللقاءات الدولية الكبيرة ومنها اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي القادم الذي تستضيفه النيجر خلال الفترة 3-4/4/2020م بالعاصمة نيامي.وقد أشاد السفير العلي بحسن تنظيم قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها جمهورية النيجر في شهر يوليو 2019م بالعاصمة نيامي .// انتهى //23:09ت م0322