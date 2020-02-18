كابول 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واساحتفل الرئيس الأفغاني أشرف غني بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أكدت فوزه بولاية جديدة، بينما رفض منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله النتيجة النهائية.وقد أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة اليوم النتائج بعد أكثر من أربعة أشهر من إجراء الانتخابات في 28 سبتمبر الماضي، وقالت رئيسة اللجنة حواء علام نورستاني إن غني حصل على 64ر50% من الأصوات ليتولى رئاسة البلاد لفترة ثانية فيما حصل منافسه وشريكه في حكومة الوحدة الوطنية عبدالله عبدالله على 52ر39 % من الأصوات.// انتهى //23:12ت م0323