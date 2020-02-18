مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة اليوم محاضرة وتجربة فرضية تعنى بالفرز والكوارث، خصصت لطلاب وطالبات كلية الطب بجامعة أم القرى وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال التدريب، بحضور مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الأخصائي يوسف بن جمال سمكري.واستفاد من المحاضرة التي قدمها مدير الإدارة الطبية بالعاصمة المقدسة والتجربة الفرضية الدكتور ثامر يتيم، ٢٦٠ طالباً وطالبة من كلية الطب.وتأتي هذه الفرضيات لتدريب الطلاب على تجنب الكوارث وكيفية التعامل مع الحالات، وفق الفرز الطبي لها في منطقة الفرز، واستخدام البطاقات لتحديد درجة الخطورة، لسرعة نقلها إلى المستشفى، بحيث تأخذ الأولوية في النقل أو بقائها في الموقع إلى وقت آخر.يذكر أن الهيئة شاركت في هذه الفرضية بطاقم تدريبي و خمس فرق إسعافية.// انتهى //23:29ت م0328