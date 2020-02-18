نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستنظم جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران يوم الاثنين القادم، منتدى "اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي"، برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك بمركز الأمير مشعل للفعاليات والمؤتمرات بـ"شليا".ويهدف المنتدى إلى اكتشاف وتسليط الضوء على الناشطين في مجال العمل الاجتماعي، وإبراز المبادرات المتميزة وتشجيع الأفكار الجديدة في ميدان الأنشطة الاجتماعية، من خلال تنظيم العديد من المنصات الحوارية المفتوحة وورش العمل التي تتناول القضايا الاجتماعية، والحلول العلمية لتحقيق جودة الحياة الاجتماعية، والمنهجية العلمية لاكتشاف المواهب المختلفة وطرق توجيهها وحمايتها من الأفكار المضللة والتوجهات الغير صحيحة.وعدّت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالله رئيسة اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المنتدى مسؤولية وطنية وواجب اجتماعي تجاه المجتمع ، مؤكدة الدور الكبير الذي تمثله هذه المنتديات في اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب المبادرات والاهتمام بالأفكار الخلاقة.// انتهى //23:35ت م0329