الدمام 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأعرب مدرب منتخب مصر محمد ربيع عن سعادته البالغة بالبداية القوية، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 4 - 1 في مستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.وقال ربيع في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "البداية تعتبر قوية لمنتخب مصر ونتيجة تعتبر مطمئنة واستطعنا الفوز على منافس محترم وقوي جدًا، والمباريات القادمة ستكون أكثر قوة".تأسف مدرب منتخب الجزائر صابر بن سماعين، لعدم اغتنام الفرص التي سنحت لفريقه لتعديل النتيجة، بعد تقدم مصر 2 - 1، مؤكدًا أنه كان بالإمكان تقديم مستوى أفضل والخروج بنتيجة إيجابية.واختتم بن سماعين بقوله: "التأخر بهدفين في البداية أسفرت عن اندفاع لاعبي الجزائر، ما نتج عنه ضغط المنافس على خط دفاع المنتخب الجزائري"، منوهاً بأن حظوظ منتخبهم ماتزال قائمة على غرار باقي المنتخبات، إذ أنهم لم يخسروا سوى 3 نفاط فقط، وبإمكانهم التعويض فيما تبقى من اللقاءات".// انتهى //23:39ت م0330