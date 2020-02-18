سكاكا 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة المانع، في وفاة فقيدهم خالد المانع.كان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء اليوم، والد الفقيد مانع بن حمد المانع وأشقاء وذوو الفقيد، إذ قدم سموه تعازيه لهم في وفاة فقيدتهم, في حين استقبل سموه لدى وصوله منزل عزاء أسرة المهنا اليوم زوج الفقيدة خلف بن علي المهنا وذوو الفقيدة.داعياً سموه للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهما الصبر والسلوان، فيما أعرب ذوي أسرة المانع والمهنا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //23:42ت م0331